Agression au couteau à Claye-Souilly : un homme ayant participé à l'interpellation du suspect témoigne

Le journal du 13 heures revient sur le drame qui a eu lieu à Claye-Souilly, en Seine-et-Marne, où un vendeur de 18 ans a été poignardé à mort. Un autre a été hospitalisé dans un état grave. Un suspect a pu être arrêté et placé en garde à vue grâce au courage de quatre hommes, dont Mohammed, qui a accepté de témoigner.

Il s'est jeté sur le suspect et a permis de le neutraliser. "Moi, je fonce tête baissée. Tout le monde me dit que c'est dangereux ce que j'ai fait, mais sur le coup tu ne réfléchis pas", explique Mohamed. Samedi 10 juillet, il faisait ses courses dans le centre commercial de Claye-Souilly (Seine-et-Marne) quand il a entendu des cris, puis repéré un homme avec un couteau. Il l'ignorait encore, mais dans une boutique Bouygues Telecom, un jeune homme de 18 ans venait d'être poignardé à mort et un autre a été grièvement blessé.

"Je ne suis pas un héros"

"Tout le monde criait, tout le monde s'écartait de lui... Tu comprends vite. Tu as un monsieur avec un couteau." Un policier en civil était aussi présent par hasard. Il a distrait l'agresseur, tandis que Mohammed et d'autres passants sont intervenus par derrière avec des chaises. "Ça a duré trois ou quatre minutes. Ça va vite, ça va à 2 000 à l'heure", explique Mohammed, qui a toujours du mal à réaliser la portée de son geste. "Je suis très ému, je suis choqué. (...) Je ne suis pas un héros", dit-il.