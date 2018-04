Six personnes mises en examen à Orléans pour "séquestration, tortures et actes de barbarie en réunion" sur un jeune homme

La victime était séquestrée et torturée pour de l'argent. Ses agresseurs présumés, âgés de 14 à 22 ans, lui réclamaient jusqu'à 600 euros et lui assénaient des coups de poings, des coups de fouets et de ceinture à clous.

Le jeune homme victime de torture a été "massacré", selon la procureure de la République d'Orléans. (GOOGLE MAPS)