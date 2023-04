Sept personnes mises en examen, suspectées d'être impliquées dans un réseau de cambrioleurs sur l'ensemble du pays

Dix personnes ont été interpellées mardi dernier en Seine-Saint-Denis après cinq mois d'enquête, a appris franceinfo lundi.

Sept personnes ont été mises en examen jeudi dernier, suspectées d'être impliquées dans un réseau de cambrioleurs qui a agi dans tout le pays, a appris lundi 17 avril franceinfo auprès de la gendarmerie. Dix personnes ont été placées en garde à vue mardi dernier à 6 heures, et à l'issue sept personnes ont été poursuivies. Quatre d'entre elles sont depuis en détention provisoire, trois sont placées sous contrôle judiciaire. Les trois dernières, dont une mineure, ont vu leur garde-à-vue levée à l'issue des 48 heures. 69 cambriolages ont été recensés.

Une information judiciaire a été ouverte le 22 décembre par une juge d'instruction de Charleville-Mézières (Ardennes). Une enquête a été ouverte pour "vol en bande organisée" et "recel de vol en bande organisée", "association de malfaiteurs", "escroquerie en bande organisée" et "blanchiment d'escroquerie en bande organisée", ainsi que "blanchiment de vol en bande organisée".

Bijoux, sac, chaussures, vêtements de luxe retrouvés

L'opération a mobilisé 80 gendarmes et 25 policiers pour interpeller ces dix personnes, toutes arrêtées dans quatre endroits différents en Seine-Saint-Denis. Lors de cette opération, "230 bijoux et montres de provenance frauduleuse ou issus du blanchiment des vols, 190 scellés composés de chaussures, de sacs et de vêtements de luxe (Louis Vuitton, Chanel, Yves-Saint-Laurent, Gucci)" ont été retrouvés, indique la gendarmerie dans un communiqué.

Ces arrestations sont intervenues à l'issue de cinq mois d'enquête menée par la section de recherches (SR) de Reims et le groupement de gendarmerie départementale des Ardennes. À l'issue d'un travail de renseignement, mené par le groupe d'observation et de surveillance (GOS) de Reims, "un clan familial d'une dizaine de personnes, originaire des Balkans, a été identifié".

Les gendarmes ont d'abord identifié les suspects quand en août dernier un cambriolage et une seconde tentative avaient été commis dans deux villages du département des Ardennes. Des bijoux notamment avaient été volés. Deux jeunes filles ont été alors identifiées ainsi que leur véhicule, elles arpentaient les rues au moment des faits. Ce véhicule a ensuite été localisé en Île-de-France, à Drancy (Seine-Saint-Denis).

Un travail de surveillance a ainsi commencé. "Les gendarmes détectent des allées et venues suspectes et identifient un domicile, ses occupants et plusieurs véhicules utilisés", rapporte la gendarmerie. L'enquête permet de montrer que dans ce réseau deux jeunes filles "au bas de l'échelle" commettaient des vols aggravés dans des habitations, en journée, en l'absence des occupants. "Bijoux, numéraire, montres, sacs à main, chaussures et vêtements de marque sont dérobés en masse".

Huit régions visées

Une autre jeune femme dirigeait les deux jeunes filles depuis un véhicule et faisait ensuite le trajet en Seine-Saint-Denis. Les gendarmes estiment qu'entre août 2022 et mars 2023, "cette bande organisée sévit dans huit régions de France : le Grand-Est, les Hauts-de-France, la Normandie, la Bretagne, les Pays-de-la-Loire, le Centre-Val-de-Loire, la Nouvelle-Aquitaine et la Bourgogne-Franche-Comté". Les déplacements duraient environ une semaine, les suspectes étaient logées dans des hôtels.

Les gendarmes ont également identifié des individus présentés comme des logisticiens qui se chargeaient des réservations d'hôtel et de la mise à disposition des véhicules pour les déplacements. Ils récupéraient également les objets volés pour les rapatrier à Drancy. Avec l'argent volé, ils achetaient des montres et de la maroquinerie de luxe.