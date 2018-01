Seine-Saint-Denis : un homme dans un état critique après avoir été touché par un tir de la police

L'homme de 26 ans a été atteint à la tête par une balle, alors qu'il tentait de forcer un barrage des forces de l'ordre. Un homme de 26 ans a été grièvement blessé par un tir de policiers, le 16 janvier 2018, alors qu'il tentait d'échapper aux forces de l'ordre à Epinay-sur-Seine (Seine-Saint-Denis). (GOOGLE MAPS)

Un homme de 26 ans a été grièvement blessé, mardi 16 janvier dans la soirée, alors qu'il essayait d'échapper à la police en Seine-Saint-Denis. Son pronostic vital est engagé, rapporte France Bleu Paris mercredi. Les policiers avaient mis en place une surveillance autour d'une Mercedes signalée volée, dans la commune d'Epinay-sur-Seine, quand une autre voiture s'est approchée de cette dernière avec trois hommes à bord.

Un homme, qui venait de monter dans la Mercedes, a été interpellé. Deux autres ont alors tenté de passer en force à bord de leur véhicule et ont "mis en danger" les policiers. Trois fonctionnaires ont fait barrage à la voiture et ont ouvert le feu à huit reprises. Le conducteur a été atteint à la tête par une balle, et il se trouvait toujours dans un état critique mercredi. Les deux autres hommes ont été interpellés et placés en garde à vue.

Deux enquêtes ont été ouvertes. La première pour recel de vol et tentative de meurtre sur personnes dépositaires de l'autorité publique. Elle vise les personnes interpellées et a été confiée aux enquêteurs de la sûreté territoriale de Seine-Saint-Denis. L'autre enquête, confiée à l'Inspection générale de la police nationale (IGPN), concerne les tirs des policiers. Elle vise à vérifier qu'ils se trouvaient bien en état de légitime défense quand ils ont ouvert le feu.