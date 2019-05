Seine-Saint-Denis : un chauffeur de VTC de confession juive roué de coups et dépouillé, le parquet ouvre une enquête

Contacté pour une course à Clichy-sous-Bois via une application de VTC, l'homme a été éjecté de sa voiture par ses agresseurs et roué de coups, rapporte France Bleu Paris dimanche.

L'agression a eu lieu à Clichy-sous-Bois. (CAPTURE D'ECRAN GOOGLE MAPS)