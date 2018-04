Seine-Saint-Denis : importante saisie de drogue et d'armes, sept personnes interpellées

Un trafic de stupéfiant a été démantelé mardi en Seine-Saint-Denis. Au total sept personnes ont été interpellées et une importante saisie de drogue a été réalisée, rapporte France Bleu Paris mercredi.

Sept personnes ont été interpellées à Aulnay-sous-Bois et Livry-Gargan, en Seine-Saint-Denis, mardi 3 avril, et placées en garde dans une vaste affaire de trafic de drogue, rapporte France Bleu Paris mercredi. Il s’agit de deux femmes et de quatre hommes de 20 à 38 ans.

Après deux mois de surveillance, les policiers du Groupe de recherches et d’intervention (GRI), accompagnés du Groupe de soutien opérationnel de Seine-Saint-Denis (GSO 93), ont perquisitionné plusieurs lieux mardi dès 6h du matin, à Aulnay-sous-Bois et à Livry-Gargan.

Ecstasy, cocaïne, pistolets, 32 000 euros...

Lors des perquisitions, 22 kg de résine de cannabis, 4 kg d'herbe, près d'1 kg de MDMA, plus de 1 000 cachets d'ecstasy, 267 grammes de cocaïne et 292 grammes d'héroïne ont été saisis. La drogue venait des Pays-Bas et de Belgique. Elle est estimée à près de 300 000 euros à la revente, selon une source proche de l'enquête. Par ailleurs, 6 pistolets 9 mm et près de 32 000 euros en liquide ont été trouvés.

Les gardes à vue qui se déroulent à Aulnay-sous-Bois peuvent se prolonger jusqu'à samedi matin.