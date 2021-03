Seine-Maritime : un enfant de 9 ans arrêté au volant d’une voiture près de Rouen, il transportait son père alcoolisé

Un enfant de 9 ans a été arrêté dans la nuit de samedi à dimanche au volant d’une voiture près de Rouen (Seine-Maritime), alors que son père alcoolisé était assis côté passager, indique France Bleu Normandie lundi 22 mars Le père avait 1,4 gramme d’alcool dans le sang.

"Un enfant au volant d’une voiture avec son père bourré à côté, c’est assez rare", a affirmé une source policière à France Bleu Normandie. Les fonctionnaires de police de la brigade canine ont été intrigués, un peu avant 2 heures du matin, par la conduite hasardeuse d’une voiture qui circulait cette nuit-là dans la métropole rouennaise.

La voiture zigzaguait sur la route

Les policiers ont mis en route leur gyrophare pour intercepter cette voiture qui effectuait des zigzags sur une avenue en direction de Saint-Etienne-du-Rouvray. Elle a fini par s'arrêter à un feu rouge, mais le conducteur semblait prêt à redémarrer. Un des policiers a alors utilisé un Diva (Dispositif d’interception des véhicules automobiles), une sorte de barre qui crève les pneus. La voiture, une Passat, a roulé sur cette barre et a poursuivi sa route avec un pneu crevé, est montée sur un trottoir, a évité un lampadaire et s’est immobilisée.

Le jeune garçon semblait paniqué, le père était ivre et un autre jeune homme de 21 ans était à l'arrière du véhicule. On ignore si ce dernier a ou non le permis de conduire. Il a été laissé libre. Le père de famille a lui été placé en cellule de dégrisement. Il a ensuite été placé en garde à vue pour complicité de refus d’obtempérer, complicité de défaut de présentation du permis de conduire et soustraction d’un parent à ses obligations légales. Son fils, âgé de 9 ans, a été placé dans un foyer de l’agglomération de Rouen, puisque sa mère vit loin de la Seine-Maritime.