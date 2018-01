Seine-Maritime : 13 jeunes placés en garde à vue pour avoir séquestré pendant des semaines un jeune handicapé mental

Les agresseurs ont séquestré, pendant plusieurs semaines, un jeune handicapé mental de 19 ans à son domicile de Bolbec (Seine-Maritime). Ils ont été interpellé et placés en garde à vue, mardi. La commune de Bolbec (Seine-Maritime) est située entre Le Havre et Rouen. (GOOGLE MAPS / FRANCEINFO)

Treize jeunes, âgés de 15 à 19 ans, ont été interpellés et placés en garde à vue, mardi 9 janvier, pour avoir séquestré pendant plusieurs semaines un jeune handicapé mental à son domicile de Bolbec (Seine-Maritime), rapporte France Bleu Normandie, mercredi. Le jeune homme victime de ces tortures et actes de barbarie est âgé de 19 ans. Les polices de Bolbec et du Havre s'occupent de l'enquête. Le procureur de la République du Havre devrait ouvrir une information judiciaire.

13 personnes interpellées sur les 15 agresseurs

La police a interpellé 13 des 15 agresseurs. Ils sont tous impliqués, à différents degrés, dans la séquestration de ce jeune handicapé mental qu'ils connaissaient bien. Les faits ont eu lieu de fin novembre à fin décembre dernier dans son appartement situé à Bolbec, entre Le Havre et Yvetot. Les agresseurs s'y relayaient par petit groupe et ont fait subir des actes d'une rare violence à leur victime.

Ils l'ont notamment brûlé avec une lame de couteau chauffée, lui ont uriné dessus, lui ont jeté à la figure mégots de cigarette incandescents et d'autres objets en tout genre. Ils l'ont même enfermé dans le réfrigérateur. Il y avait en permanence quelqu'un avec lui. Pourtant, la victime a réussi à s'enfuir à l'occasion d'une sortie avec ses agresseurs. Il s'est alors réfugié chez ses parents.