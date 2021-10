Combs-la-Ville : une enseignante porte plainte après avoir été violemment bousculée par un élève

Une enquête pour violences avec circonstances aggravantes a été ouverte par le parquet de Melun et confiée au commissariat de la ville.

Une enseignante d'un lycée de Combs-la-Ville (Seine-et-Marne) a porté plainte, lundi 11 octobre, après avoir été violemment projetée au sol vendredi par un élève dans des circonstances encore floues, ont précisé à l'AFP le rectorat et le parquet de Melun. Une vidéo de l'agression a été publiée sur les réseaux sociaux et vue plus de 1,6 million de fois, lundi.

Une enquête pour violences avec circonstances aggravantes, car commises envers un enseignant et dans un établissement scolaire, a été ouverte par le parquet de Melun et confiée au commissariat de la ville. Trois personnes ont été interpellées dans le cadre de cette procédure, a appris lundi France Télévisions de sources policières.

Le rectorat de l'académie de Créteil a précisé que le proviseur du lycée professionnel de Combs-la-Ville devait porter plainte à l'encontre des lycéens ayant filmé et diffusé la vidéo sur les réseaux sociaux. Samedi, le rectorat avait annoncé dans un communiqué que l'élève auteur de l'agression faisait "l'objet d'une mesure d'interdiction d'accès à l'établissement à titre conservatoire et s'expose à de lourdes sanctions disciplinaires". "Un conseil de discipline va être convoqué", a-t-il précisé.