Seine-et-Marne : 42 élèves d'une école talmudique pris en charge par l'aide sociale à l'enfance après des accusations de maltraitance

Quarante-deux élèves de l'école talmudique de Bussières (Seine-et-Marne), âgés de 12 à 18 ans, ont été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance (ASE), a annoncé le département mardi 1er février. La veille, seize responsables de cet établissement avaient été placés en garde à vue, pour des soupçons de maltraitances physiques et psychologiques.

Cette école juive accueillait une soixantaine d'élèves, principalement des mineurs américains et israéliens, selon la procureure de la République de Meaux. "De nombreux mineurs de nationalité américaine et israélienne ne parlant pas le français" étaient accueillis "dans des conditions abusives : enfermement, confiscation des documents d'identité, conditions de vie dégradées, actes de maltraitances, absence d'accès à l'éducation et aux soins et sans possibilité de revenir dans leurs familles", a-t-elle détaillé.

L'ASE "a pris en charge 42 enfants de 12 à 18 ans qui n'ont pas d'autorité parentale sur le territoire français, dans le cadre d'un accueil administratif d'urgence sur cinq jours", a précisé le département de Seine-et-Marne. "A l'issue de ces cinq jours, ces jeunes seront soit rentrés chez les parents, soit confiés à l'ASE par décision judiciaire." Ces jeunes "sont accueillis dans un internat mis à disposition par l'Education nationale, et l'association La Croix-Rouge s'occupe de l'encadrement éducatif des jeunes, de l'organisation des repas et de la gestion du quotidien".