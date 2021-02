Savoie : deux morts dans un accident d'hélicoptère à Courchevel

Deux personnes sont morts dans un accident d'hélicoptère civil mardi 9 février à Courchevel (Savoie) annonce la préfecture. L'accident s'est produit à 1900 mètres. Cinq personnes se trouvaient à bord. Une personne est en urgence absolue et deux personnes en urgence relative, toujours selon la préfecture.

C'est un témoin qui a donné l'alerte lorsqu'il a vu l'appareil tomber puis de la fumée à 17h20 entre les secteurs du lac de la Rosière et de la dent du Villard. Les premiers secours, le SDIS et le PGHM, l'unité de montagne de la gendarmerie nationale, sont arrivés sur les lieux du crash à 18 heures. Les blessés ont été pris en charge par "des moyens héliportés départementaux et extra-départementaux", détaille la préfecture qui a d'ailleurs activé le pla SATER (sauvetage aéro terrestre).

En décembre dernier, un hélicoptère de secours en montagne s'était écrasé à 1.800 mètres d'altitude en Savoie, faisant cinq morts et un seul survivant, le pilote, grièvement blessé.