Saint-Denis : une adjointe au maire de la ville agressée alors qu'elle rentrait chez elle, les suspects sont en fuite

L'agression a eu lieu mercredi soir dans le centre-ville de Saint-Denis. Les investigations devront notamment déterminer si l'adjointe au maire a été agressée à cause de sa fonction ou non.

Une adjointe au maire de Saint-Denis (Seine-Saint-Denis) a été violemment agressée dans la rue de la commune mercredi soir, rapporte jeudi 21 décembre France Bleu Paris.

Selon la mairie de Saint-Denis, contactée par France Bleu Paris, la victime, Oriane Filhol, sortait d'une réunion à laquelle elle participait en tant qu'élue municipale, lorsqu'elle a remarqué qu'elle était suivie. Ses agresseurs l'ont fait tomber au sol avant de la frapper à la tête et au corps. La mairie précise que l'adjointe n'a pas de blessure "excessivement grave". Les agresseurs se sont enfuis. La victime a déposé plainte.

Un rassemblement vendredi devant la mairie

Le parquet de Bobigny confirme qu'une enquête en flagrance est ouverte pour "violences aggravées sur personne chargée d’une mission de service public", "violences en réunion et par personnes dissimulant leur visage". Les investigations ont été confiées à la sûreté territoriale et devront notamment déterminer si Oriane Filhol a été agressée à cause de sa fonction ou non. Le parquet précise qu'il n'y a pas d'interpellation pour le moment.

De son côté, le maire de Saint-Denis, Mathieu Hanotin, propose sur X un rassemblement vendredi à 18h30 sur le parvis de la mairie : "Pour faire front ensemble face à cette violence inqualifiable" et témoigner son soutien à son adjointe.