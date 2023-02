Saint-Brieuc : un policier blessé au couteau à la gorge et à l'oreille lors d'une intervention

Le policier blessé s'est vu prescrire "une incapacité totale de travail (ITT) de 14 jours", selon le syndicat Unsa police.

Un policier qui intervenait pour des violences conjugales à Saint-Brieuc (Côtes-d'Armor) a été blessé à la gorge et derrière l'oreille dimanche 26 février, ont appris lundi France Bleu Armorique et franceinfo de source policière.

Un peu avant 21 heures, une femme de 21 ans a appelé la police. Elle disait craindre pour sa vie, car selon son témoignage, son petit ami âgé aussi de 21 ans pouvait s'en prendre à elle. Lorsqu'ils sont arrivés sur place, huit policiers ont vu un homme prendre la fuite en courant dans la rue pour se réfugier chez lui, a appris franceinfo de source proche du dossier. Après avoir sonné à la porte, les agents ont vu l'homme armé de deux couteaux de cuisine dans une main foncer sur eux.

Le suspect a 21 ans

Le premier policier a alors eu juste le temps d'esquiver un coup de couteau et l'homme a tout de même réussi à blesser ce policier au cou et derrière l'oreille. La victime a été prise en charge par les pompiers et ce policier a reçu des points de suture. Il s'est vu prescrire "une incapacité totale de travail (ITT) de 14 jours", selon les précisions de l'Unsa Police à France Bleu Armorique.

Le syndicat a ajouté qu'il "condamne fermement cet acte" et qu'il espère "une réponse pénale à la hauteur des conséquences physiques et psychologiques". L'homme qui a porté les coups de couteau est âgé de 21 ans, et connu de la justice pour 17 faits différents, selon les informations de franceinfo. La jeune femme qui a appelé les policiers n'a pas été blessée. La circonscription de sécurité de proximité de Saint-Brieuc est saisie de l'affaire.