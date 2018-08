Saint-Brieuc : arrestation d'un homme soupçonné d'avoir violé un garçon de 12 ans

Le suspect doit être présenté à un juge d'instruction en vue d'une mise en examen.

Un homme de 26 ans, qui est soupçonné d'avoir violé un garçon de 12 ans samedi 25 août à Saint-Brieuc, dans les Côtes-d'Armor, a été présenté au parquet lundi 27 août pour "viol sur mineur de moins de 15 ans", rapporte France Bleu Armorique. Une information judiciaire a été ouverte.

Selon les premiers témoignages recueillis par les policiers, le suspect a rencontré sa victime, un garçon âgé de 12 ans, au parc des Promenades, une aire de jeux située non loin du tribunal de Saint-Brieuc, et fréquentée par de nombreux enfants. Il a ensuite conduit sa victime dans un squat non loin de là pour le violer.

Interpellé samedi, l'homme a été placé en garde à vue, avant d'être présenté au parquet de Saint-Brieuc. Ce dernier a requis son placement en détention provisoire. Il devait être présenté à un juge d'instruction en vue de sa mise en examen.