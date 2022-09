Val-de-Marne : un important incendie se déclare dans un entrepôt du marché de Rungis, sans faire de victimes

Un spectaculaire incendie s'est déclaré, dimanche 25 septembre, en fin de matinée, dans un entrepôt du marché de Rungis (Val-de-Marne). "Trente engins sont sur place et une centaine de pompiers sont mobilisés", a rapporté un porte-parole des sapeurs-pompiers de Paris. "Le feu est presque maîtrisé, il n'y a pas de victimes et il n'y a pas de risque de propagation."

Selon les informations de France Télévisions recueillies sur place, le feu s'est déclaré dans l'entrepôt de l'entreprise Mandar, située dans la zone des fleurs de Rungis. Ces demi-grossistes en fruits et légumes livrent des restaurants, des hôtels et des collectivités à Paris et comptent 300 salariés.

Une épaisse fumée était visible plusieurs kilomètres à la ronde, au sud de Paris, comme en témoigne de nombreuses photos et vidéos d'internautes.

Au MIN de rungis pic.twitter.com/QPV3oQVpgQ — Alessio (@Alessio54148477) September 25, 2022

Sur Twitter, les pompiers ont conseillé d'éviter les "déplacements dans ce secteur" afin de faciliter "le passage des secours".

#Incendie | Un violent feu d’entrepôt s’est déclaré sur le secteur de Chevilly-Larue (94).

Les @PompiersParis sont sur place.

Un panache visible depuis le centre de #Paris.

Évitez vos déplacements dans ce secteur et facilitez le passage des secours. pic.twitter.com/5VIm52nNoE — Pompiers de France (@PompiersFR) September 25, 2022

Le marché de Rungis est le plus grand marché de produits frais au monde. Fin juin, un incendie s'était déjà déclenché dans la zone industrielle du marché sans faire de blessé.