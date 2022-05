Rhône : une mère de famille meurt poignardée, son époux placé en garde à vue

Une mère de famille a été retrouvée morte poignardée dans la nuit du samedi 30 avril au dimanche 1er mai à Vaulx-en-Velin (Rhône), avant que son époux soit placé en garde à vue, a appris franceinfo auprès d'une source policière.

La femme a été retrouvée morte peu après 1 heure du matin. L'époux de la victime, âgée de 39 ans, a d'abord pris la fuite en voiture, avant de se rendre au commissariat. Les trois des cinq enfants du couple, présents au domicile au moment des faits et âgés de 4, 10 et 12 ans, ont été transportés à l'hôpital pour une prise en charge psychologique, selon le parquet de Lyon. Les deux aînés, de 18 et 21 ans, étaient quant à eux absents.

L'homme n'était pas connu pour violences conjugales sur son épouse, a précisé le parquet, mais une source policière ajoute qu'il était connu pour des délits mineurs. La Sûreté départementale a été saisie de l'enquête.