Environnement : la Floride bientôt sous les eaux ?

Il faut remonter le fil de l'eau et prendre de la hauteur pour découvrir un paradis tropical au sud de la Floride (États-Unis) : les îles Keys, une myriade de petites îles sur près de 300 kilomètres. Elles sont reliées entre elles par une seule route qui fend l'océan Atlantique. C'est un décor aussi beau que fragile, grignoté année après année par le niveau de la mer, conséquence du réchauffement climatique.

"On a remarqué que la mer gagne du terrain"

Jennifer Demaria vivait paisiblement sur les îles depuis quinze ans, jusqu'au jour où l'ouragan Irma a soufflé sa maison. "On avait plein de projets et de bons souvenirs", explique-t-elle. Avec son mari, elle a trouvé refuge dans une maison d'hôte voisine qui n'accueille plus de touristes. Pour le couple, la montée du niveau des eaux a renforcé la puissance de l'ouragan. "On a remarqué que la mer gagne du terrain de manière très importante. On a perdu une grande quantité de sable, alors que la dune protégeait naturellement les maisons", s'inquiète Jennifer Demaria.

