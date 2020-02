Australie : des pièges à requin néfastes pour la vie marine

Au cœur de la Grande Barrière de corail, les Whitsundays sont devenues l'une des destinations les plus prisées d'Australie. Mais en quelques mois, l'archipel a connu trois attaques de requin. Dans les îles, tous les touristes sont mis en garde. "Ce qu'on leur explique, c'est de ne pas se baigner tôt le matin et tard l'après-midi. De ne pas se baigner dans des eaux qui ne sont pas claires et surtout ne rien jeter dans l'eau au niveau nourriture", explique Christophe Vonek, directeur d'une société de location de yacht.

Des drones pour surveiller les requins

Pour limiter les accidents, sur la très populaire Gold Coast, les autorités ont installé des pièges à requin. Selon des activistes qui militent pour la protection de la faune, ces filets détruisent une partie de la vie marine. Les écologistes plaident pour des solutions moins radicales comme par exemple une surveillance des requins par drones.

Le JT

Les autres sujets du JT