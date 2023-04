Reportage Fusillades à Marseille : des habitants des quartiers nord sont "rassurés" par la présence de la CRS 8 et espèrent les voir "tous les jours"

Ces forces de l'ordre ont été déployées depuis mardi soir après les fusillades meurtrières du week-end. Elles ont mené des opérations dans quatre cités marseillaises.

L'unité CRS 8 est arrivée à Marseille. Au lendemain des fusillades meurtrières survenues dans la nuit du dimanche 2 au lundi 3 avril, Gérald Darmanin avait annoncé le déploiement de ces forces de l’ordre supplémentaires dans la ville pour interpeller et démanteler des points de deal, mais aussi pour rassurer les habitants.

>> Fusillades à Marseille : le profil de plus en plus jeune des victimes de règlements de compte

Les agents de la CRS 8 ont investi les quartiers nord depuis mardi soir et ont mené des opérations dans quatre cités marseillaises. "On est davantage rassuré, affirme une habitante. On ne peut même sortir et on n'ose même pas laisser nos enfants sortir. Donc, là, on est plutôt rassurés et vraiment fier de voir les flics."

"Avec tout ce qui s'est passé, nous ne sommes plus en sécurité. Là, je peux acheter mon pain tranquille avec la police." Une habitante des quartiers nord à franceinfo

La préfète de police des Bouches-du-Rhône, Frédérique Camilleri, insiste sur ce rôle qui est primordial pour les policiers : "Quand il y a des fusillades, je comprends parfaitement que des habitants aient des craintes. Et je comprends d'autant plus qu'ils veuillent que la police soit présente. L'objectif est d'être présent là où ça se passe, avec des cités qui sont au cœur de cette bagarre entre trafiquants. On met le paquet et cette CRS 8 vient aussi en complément de tout ce que l'on fait."

Une présence policière peu fréquente pour les habitants

En complément pour rassurer, mais aussi pour montrer que l'État n'a pas déserté les cités marseillaises, le commissaire général Sébastien Lotard fait le bilan de l'opération : "Il y a des individus contrôlés, des barricades qui ont été retirées sur la voie publique et sur les bâtiments qui servent de point de deal. On a eu sur une autre cité, Bassens, une interpellation d'un revendeur de stupéfiants et là également, un individu qui a été contrôlé par les CRS. C'est plutôt positif puisque par notre présence, on interpelle et contrôle des individus." Avant d'ajouter que cela se fait "sur des plages horaires qui sont les plus sensibles pour nous puisqu'on est là quasiment au début de la nuit, où on commence déjà à avoir d'habitude des fusillades ou des tentatives de règlements de comptes."

Mais pour les habitants des quartiers nord, comme Florian à la cité Bassens, ils devraient être là plus souvent : "Sérieusement, ça fait du bien de les voir, mais ils sont là le premier et le deuxième jour. Ce n'est pas leur faute, on leur donne des ordres, mais s'ils étaient là comme ça tous les jours" cela serait bénéfique pour le quartier estime Florian. Pour le moment, on ne sait pas combien de temps l'unité CRS 8 va rester à Marseille. Plusieurs jours selon le commissaire général Sébastien Lotard.