Rennes : un homme suicidaire sauvé de justesse par des passants au dessus d'une rocade

Des passants et un gendarme en permission ont sauvé la vie d'un trentenaire qui avait enjambé une passerelle pour sauter sur la rocade.

L'homme n'a été que très légèrement blessé. Un trentenaire qui s'apprêtait sauter d'une passerelle, sur la rocade de Rennes (Ille-et-Vilaine), lundi 27 août, a été sauvé in extremis grâce au secours de passants et un gendarme. L'homme âgé de 35 ans, d'origine roumaine et ne parlant pas le français, selon les médias locaux, a été transporté au CHU de Rennes.

Vers 9h30, lorsque le désespéré a commencé à enjamber la passerelle piétonnière de la Poterie, à six mètres au dessus de la voie rapide, deux passants se sont précipités pour le retenir par les bras. Un gendarme qui n'était pas en service a assisté à la scène, arrêté sa voiture, alerté la police et tenté de parlementer. La circulation a été interrompue dans les deux sens, en quelques minutes, a précisé la gendarmerie de Bretagne à l'AFP.

Le gendarme a alors fait avancer un semi-remorque au dessous de l'endroit où l'homme se trouvait pour atténuer sa chute. Des policiers sont ensuite intervenus pour aider les deux passants, avant de monter sur le toit du camion pour réceptionner l'homme suspendu dans le vide.