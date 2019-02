Le trafic reprend en gare de Rennes, fermée et évacuée à cause d'une forte odeur de gaz

Le trafic a repris ce samedi après-midi à la gare SNCF et la gare routière de Rennes. Plusieurs rues du centre-ville et des stations de métro étaient également concernées par les mesures de sécurité.

Le trafic a repris samedi 23 février à la gare SNCF et la gare routière de Rennes (Ille-et-Vilaine), rapporte sur Twitter France Bleu Armorique : "Des agents SNCF conseillent les voyageurs pour leurs correspondances". Les stations Gares et République ont pu rouvrir, apprend-t-on également.



La gare SNCF de Rennes ainsi que la gare routière avaient été évacuées et fermées au public à cause d'une odeur suspecte de gaz, rapporte ce samedi France Bleu Armorique. Les stations de métro Gares et République ont également fermé, ainsi que plusieurs rues autour de la gare. L'alarme a retenti dans la gare aux alentours de midi.

#Rennes la gare entièrement évacuée et bouclée vers 12h20 après forte odeur de gaz au niveau du metro/gare routière. Tous accès fermés. Métro et rues alentour y compris. 300 à 400 personnes attendent pic.twitter.com/3PauwylMya — FB Armorique (@bleuarmorique) 23 février 2019

Entre 300 et 400 voyageurs ont été conduits en dehors d'un périmètre de sécurité défini par un ruban entourant la gare. Anne-Catherine, une passagère, a d'ailleurs manqué sa correspondance. "Vu l'odeur qui régnait dans la gare, on s'est dit : 'ah oui, ce n'est pas une blague'. C'était assez suffocant. Ça sentait vraiment le gaz", a-t-elle raconté.

Un camion de GRDF et les pompiers se sont rapidement rendus sur place. Le secteur de la gare est paralysé, des retards de train sont probablement à prévoir. Cinq TER ont été supprimés.