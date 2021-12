Rennes : cinq étudiants agressés au couteau sur le campus en deux semaines, la police renforce sa présence

Cinq étudiants ont été agressés le soir sur le campus de Beaulieu à Rennes (Ille-et-Vilaine) en l'espace de deux semaines, rapporte France Bleu Armorique. Ils ont tous porté plainte, certains ont été légèrement blessés. A chaque fois, ils racontent que les agresseurs recherchaient du matériel informatique ou des téléphones portables.

La dernière agression a eu lieu mercredi 8 décembre, précise France Bleu. L'Université de Rennes 1, qui parle d'agressions en série "inédites", a envoyé un message aux étudiants et au personnel du campus. Certains étudiants ont témoigné de plusieurs agresseurs sur les réseaux sociaux.

Une enquête est ouverte et la police nationale a renforcé sa présence le soir sur le campus. Deux maîtres-chiens et deux agents de sécurité ont été déployés et l'éclairage dans le secteur a été renforcé. Les étudiants qui auraient été victimes ou témoins d'une agression sont invités à contacter l'université.