Rave party dans le Maine-et-Loire : "Six plaintes" ont été déposées, indique le préfet

"Six plaintes" ont été déposées après la rave party dans le Maine-et-Loire au cours de laquelle un jeune homme est mort dimanche 12 mai, indique sur franceinfo le préfet Philippe Chopin, qui rappelle que cette fête était "illégale". Plusieurs procès verbaux ont aussi été dressés pour non respect de l'arrêté préfectoral interdisant les rassemblements festifs durant ce long week-end de l'Ascension et tapage nocturne, ajoute le préfet du Maine-et-Loire.

Une enquête est également ouverte "pour déterminer les causes de la mort" du jeune homme. "Il y aura une autopsie, qui établira si la personne était sous l'emprise de stupéfiants", précise le préfet. Ce jeune homme "a été pris de convulsions" vers 10 heures ce dimanche. Des pompiers, qui effectuaient des maraudes autour du site, se trouvaient à proximité et ont pu le prendre en charge immédiatement. "Il a rapidement fait un arrêt cardiaque, le Samu est arrivé très vite mais malheureusement il n'a pas pu être réanimer", indique Philippe Chopin.

Au total durant cette rave party, "plus de 200 cas" ont été traités par le poste médical avancé de la Croix-Rouge et de la Protection civile sur place et "11 personnes ont été évacuées vers l'hôpital de Saumur, avec des urgences relatives et dont l'état n'inspire pas d'inquiétude". Dans ce domaine, "l'État a palié la déficience des organisateurs, qui, pour échapper aux poursuites judiciaires, ne se font pas connaître", souligne le préfet.

Cette rave party non déclarée se déroule depuis jeudi matin dans un petit village près de Saumur. Au plus fort de la fête samedi, le nombre de participants était estimé à environ 10 000. Les derniers fêtards sont en train de quitter les lieux. Ils sont encore environ 1 500 sur place, selon le préfet.