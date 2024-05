Quatre enfants de 2 à 6 ans ont été découverts seuls chez eux à Reims au milieu d'excréments

Quatre enfants de 2 à 6 ans ont été découverts seuls sans aucun adulte dimanche 26 mai, dans leur appartement de Reims (Marne), quartier Wilson. Ils cuisinaient à même le sol au milieu d'excréments, révèle lundi France Bleu Champagne-Ardenne. La mère et son compagnon, qui n'est pas leur père, ont été interpellés à leur retour dans l'appartement dimanche soir.

Selon les informations de France Bleu Champagne-Ardenne, ils ont été hospitalisés le 26 mai dans la soirée, au CHU de Reims, pour observation. Ce sont les pompiers et la police qui ont retrouvé seuls ces quatre enfants.

L'homme connu pour violences conjugales

Un voisin de la famille avait contacté les pompiers en fin de journée. La mère et son compagnon sont tous deux âgés d'une trentaine d'années, ont été placés en garde à vue au commissariat de Reims.

Pour l'heure, on ignore pourquoi le couple n'était pas présent dans l'appartement ni combien de temps exactement les enfants sont restés seuls. Selon le procureur de Reims, la mère et son compagnon sont pacsés et l'homme a été déféré en octobre dernier pour violences conjugales et violences sur ces enfants. Il avait l'interdiction d'entrer en contact avec sa compagne ou avec les enfants.