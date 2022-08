Pyrénées-Orientales : deux personnes mises en examen après la mort d'un sexagénaire à Torreilles

Deux personnes ont été mises en examen, après la mort d'un homme de 60 ans au début du mois à Torreilles dans les Pyrénées-Orientales, rapporte France Bleu Roussillon ce vendredi. L'homme de 32 ans et la femme de 27 ans sont soupçonnés d'avoir volontairement percuté la victime avec une voiture au chemin du Mas Riu. L'enquête qui avait privilégié au départ l'homicide involontaire s'oriente désormais vers la piste criminelle.

Pendant sa garde à vue, la femme, connue de la justice pour des faits de prostitution, toxicomanie et violences aggravées, a expliqué avoir été conduite sur un chemin par l'autre suspect pour retrouver le sexagénaire. Selon les premiers éléments de l'enquête, une altercation a éclaté entre elle et le sexagénaire, le deuxième suspect est intervenu et s'en est violemment pris à la victime. Son téléphone et de l'argent lui sont volés. Les deux suspects mis examen sont alors repartis à bord de leur véhicule et ont percuté le sexagénaire avant de lui rouler dessus.

L'homme est poursuivi pour "vol suivi, précédé ou accompagné de violences ayant entraîné la mort" et a été placé en détention provisoire, et la femme est poursuivie pour "non-assistance à personne en danger", elle a été placée sous contrôle judiciaire.