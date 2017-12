Pyrénées-Atlantiques : un cheminot sauve la vie d'un couple dont la voiture s'était coincée sur un passage à niveau

Un cheminot a permis d'éviter un accident, sauvant de justesse un couple dont la voiture s'était coincée sur un passage à niveau à Boucau (Pyrénées-Atlantiques) jeudi 28 décembre, rapporte France Bleu Pays Basque.

L'homme voulait sauver sa voiture

Vers 19h30, alors qu'elle s'engageait sur les rails, la voiture s'est retrouvée bloquée sur le passage à niveau, barrières levées. La femme était au volant, le passager est alors sorti pour pousser la voiture. L'homme voulait à tout prix sauver l'automobile, quand un agent SNCF de Bayonne, qui venait de quitter son travail, a ordonné au couple de quitter immédiatement leur voiture et le passage à niveau. L'alarme s'était en effet enclenchée pour annoncer l'arrivée imminente d'un train.

Alors que les barrières étaient en train de s'abaisser, Daniel, le cheminot, a agrippé le couple et réussi in extremis à les sauver. La voiture a été déchiquetée quelques secondes plus tard par un convoi de marchandises de 700 mètres de long composé de 40 wagons.