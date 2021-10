Pyrénées-Atlantiques : élèves confinés et intervention de gendarmes après une alerte intrusion dans un collège de Saint-Pierre d'Irube

Les élèves sont confinés depuis ce jeudi matin au collège Aturri de Saint-Pierre d'Irube, qui accueille 700 enfants au sud de Bayonne (Pyrénées-Atlantiques), rapporte France Bleu Pays Basque. "Deux personnes se seraient introduites" dans l'établissement, explique le sous-préfet de Bayonne, Philippe Le Moing-Surzur. Un plan particulier de mise en sûreté (PPMS) a donc été déclenché pour assurer la protection des personnels, enseignants et élèves. Les gendarmes intervenaient encore à 12h30.

"Les forces de l’ordre appliquent le protocole défini en cas d'intrusion dans un établissement scolaire", explique le sous-préfet. Aucun coup de feu n'a été tiré, selon les informations de France Bleu Pays Basque. A ce stade, "le premier étage et le rez-de-chaussée ont été explorés et les deux personnes qui se seraient introduites n'ont pas été trouvées. La reconnaissance du sous-sol du bâtiment est en cours. Dès que les opérations de reconnaissance seront terminées, les enfants pourront être évacués en sécurité et seront remis à leurs parents."

La préfecture demande aux familles de ne pas se rendre sur place mais des parents, inquiets, sont présents aux abords du collège. Un numéro de téléphone a été mis en place par les services de l'Education nationale : 05.59.82.22.01. Aucun élève n'a été évacué pour le moment mais certains qui revenaient par exemple d'une activité à la piscine ont été stoppés avant de revenir au collège, a précisé le sous-préfet de Bayonne.