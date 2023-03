Calvados : une enseignante porte plainte après avoir reçu des menaces de mort

Une professeure d'arts plastiques a porté plainte après avoir reçu des menaces de mort dans une lettre, a appris ce vendredi France Bleu Normandie auprès du parquet et du rectorat.

Une professeure d'arts plastiques travaillant dans deux collèges de Caen et de son agglomération (Calvados) a porté plainte ce mercredi après avoir reçu des menaces de mort, a appris ce vendredi France Bleu Normandie auprès du parquet et du rectorat, confirmant une information du Journal du Dimanche.

Dans une lettre, reçue mercredi, l'enseignante découvre des messages de haine. Elle en avise immédiatement sa hiérarchie. Le rectorat dépose alors un signalement au directeur départemental de la sécurité publique.

Une enquête interne ouverte au rectorat

Ces menaces surviennent plus d'une semaine après le meurtre d'Agnès Lassalle, la professeure d'espagnol poignardée en plein cours par un de ses élèves au lycée Saint-Thomas d'Aquin à Saint-Jean-de-Luz (Pyrénées-Atlantiques).

Le rectorat a ouvert une enquête interne, mais pour l'heure, il précise qu'"aucun élément ne permet de comprendre le pourquoi de ces menaces". "Aucun différend n'est connu entre cette enseignante et un ou plusieurs de ses élèves", indique le rectorat à France Bleu Normandie. Il assure une "protection fonctionnelle" à l'enseignante, afin de l'accompagner dans ses démarches, et lui a par ailleurs demandé de ne plus aller en cours pour l'instant.