Marche pour Adama Traoré : la préfecture de police de Paris interdit le rassemblement prévu place de la République samedi

Une première marche, prévue dans le Val d'Oise, avait déjà été interdite hier. La soeur d'Adama Traoré avait alors annoncé déplacer le rassemblement place de la République à Paris.

Le préfet de police de Paris interdit lui aussi un rassemblement dédié à Adama Traoré, place de la République à Paris, a appris franceinfo samedi 8 juillet auprès de la préfecture de police de Paris, confirmant une information de BFMTV.

>> DIRECT. Mort de Nahel : plusieurs marches de "deuil et colère" contre les violences policières organisées en France

La veille, jeudi soir, le préfet du Val-d'Oise Philippe Court avait déjà interdit la manifestation et les rassemblements en hommage à Adama Traoré prévus samedi 8 juillet sur les communes de Persan et de Beaumont-sur-Oise, "compte tenu des violences survenues les jours passés et face au risque de débordements et de troubles à l'ordre public que l'événement peut susciter", avait indiqué le préfet. Une décision confirmée par la justice.

La co-organisatrice de ce rassemblement, Assa Traoré, soeur d'Adama Traoré mort lors d'une interpellation à Beaumont-sur-Oise, dans le Val-d'Oise en 2016, avait alors annoncé vendredi 7 juillet sur les réseaux sociaux qu'elle manifesterait en hommage à son frère samedi à 15 heures, place de la République, à Paris.