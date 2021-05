Var : des commerces dégradés et des véhicules incendiés lors d'une nuit de violences urbaines à Fréjus

Nuit d'échauffourées à Fréjus (Var). Près d'une dizaine de commerces de la ville ont été dégradés et trois véhicules ont été incendiés, dont un de la police municipale, dans des violences urbaines, dans la nuit de samedi 8 à dimanche 9 mai, ont assuré la police et les pompiers à l'AFP. Il n'y a pas eu de blessés, selon ces derniers. "Entre 30 et 40 individus ont commencé par allumer des feux de poubelles" sur une grosse artère commerçante qui longe un quartier sensible, a rapporté à l'AFP la police nationale.

Ils ont ensuite jeté des projectiles sur les forces de l'ordre. Selon une source policière, le véhicule de la police municipale incendié était garé et vide, en marge de l'artère où se sont concentrées les violences. Il a été incendié au moment de la dispersion des fauteurs de trouble. Aucune personne n'a pu être interpellée.

Un quartier sous tension depuis quelques semaines

Le quartier avait déjà connu des tensions ces dernières semaines mais "les violences sont montées d'un cran", a estimé la police. Il y a deux semaines, huit kilos de cannabis avaient été saisis dans ce quartier, ont précisé les autorités sans qu'un lien puisse être fait entre cet événement et les heurts de la nuit.

Les échauffourées ont duré jusqu'à 4 heures du matin avant que le calme ne revienne dans ce quartier situé à cheval entre Fréjus et Saint-Raphaël.