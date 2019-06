Un commissariat de l'Eure pris à partie par un groupe de jeunes

Les faits se sont déroulés dans la nuit du jeudi 27 au vendredi 28 juin. Deux pare-brise et trois carreaux ont été cassés, selon les informations de France 2.

Un groupe de personnes s'en est pris au commissariat de Val-de-Reuil-Louviers (Eure), occupé par quatre policiers de permanence, dans la nuit du jeudi 27 au vendredi 28 juin. Les faits se sont déroulés aux environs de 2 heures du matin et pendant une demi-heure. Deux pare-brise et trois carreaux ont été cassés, selon les informations de France 2. A l'origine de ces heurts, un groupe d'adolescents qui avait été expulsé de la piscine par la police municipale un peu plus tôt dans la journée.

Il n'y a rien de politique dans cette affaire, estime la direction générale de la police nationale (DGPN). Les policiers ont bien entendu des "Allah Akbar", comme évoqué par Le Figaro, mais les fonctionnaires précisent que ce n'était pas le mot d'ordre de cette agression.

Le syndicat de police Alliance a de son côté dénoncé "la violence inouïe" de cette attaque qui, selon l'organisation, a été menée par "une trentaine d'individus". La préfecture a évoqué pour sa part "quelques vitres cassées".