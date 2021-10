Savigny-le-Temple : Darmanin condamne des tags "inacceptables" contre la police

Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a condamné dimanche 31 octobre les tags "inacceptables", appelant au meurtre ou au viol de policiers, découverts samedi soir dans un quartier de Savigny-le-Temple (Seine-et-Marne). "On peut penser que c'est à cause, ou grâce, aux nombreuses interventions (de la police) et à ce harcèlement des points de deal (...) qu'il y a ces réactions inacceptables", a affirmé le ministre de l'Intérieur devant la presse, lors d'un déplacement au commissariat de cette commune classée en zone de sécurité prioritaire (ZSP).

"Ici à Savigny cette semaine, (il y a eu) six interpellations, dont une très importante", liées au trafic de stupéfiants, a indiqué Gérald Darmanin. Les auteurs des tags, retrouvés dans le hall d'un immeuble sans que la date de leur inscription ne soit connue, ont notamment dressé un "tableau de prime", invitant à "couper la tête d'un policier" ou "violer une policière" pour 500 000 euros et à "raffaller (sic) la police à coup de Kalashnikov" pour 100 000 euros.

Une enquête a été ouverte pour menaces sur personnes dépositaires de l'autorité publique et confiée à la sûreté départementale, a indiqué à l'AFP le parquet de Melun. "Ces tags d'une violence inouïe ont proféré des menaces de mort avec des mises à prix absolument abjectes", a réagi dans un communiqué la préfecture de Seine-et-Marne, assurant que "la lutte contre tous les trafics va s'intensifier dans les jours à venir".