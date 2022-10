Refus d'obtempérer à Paris : un homme est mort après des tirs de policiers, deux personnes en fuite

Un homme est mort ce vendredi soir à Paris après un refus d'obtempérer dans le 12e arrondissement, a appris franceinfo de sources concordantes. Deux enquêtes ont été ouvertes.

Vers 19h, deux policiers ont ouvert le feu sur un véhicule cours de Vincennes lors d'un contrôle, selon une source policière. Trois personnes se trouvaient à l'intérieur. Selon, Jérôme Jimenez, délégué Unsa Police Ile-de-France – invité de franceinfo vendredi 14 octobre – les trois personnes ont pris la fuite à bord du véhicule et se sont engagées dans "une contre-allée et où elles se sont retrouvées coincées dans le flux de circulation". Les policiers sont sortis de leur voiture pour contrôler le véhicule. "Les deux passagers ont pris la fuite à pied." Il ne restait que "le chauffard mis en cause", explique Jérôme Jimenez.

Deux policiers en garde à vue

Comme le veut la réglementation, "on fige la situation" avec les armes, précise le syndicaliste, "on demande à ce que le chauffard éteigne son moteur, qu'il sorte du véhicule." Les fonctionnaires ont fait usage de leur arme en direction du véhicule qui démarrait dans leur direction alors qu'ils se portaient à sa hauteur. Le conducteur a alors percuté un autre véhicule. L'homme a été touché par balle. Trois coups de feu ont été tiré par les policiers, selon une source proche à franceinfo.

L'homme est décédé des suites de ses blessures, a appris France Télévisions de source judiciaire. Selon cette même source, une enquête est confiée à l'IGPN du chef d'"homicide volontaire par personne dépositaire de l'autorité publique". Une autre enquête est confiée au 2eme DPJ du chef de "tentative de meurtre sur personne dépositaire de l'autorité publique". Les deux policiers ont été placé en garde à vue, selon une source proche à franceinfo, procédure classique dans ce type de faits.