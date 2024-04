Policier percuté lors d'un rodéo urbain en Alsace : la garde à vue du jeune conducteur prolongée

Le mis en cause, un adolescent de 17 ans, va devoir "s'expliquer sur le rodéo urbain, le refus d'obtempérer et les violences commises sur le policier municipal", précise le parquet de Strasbourg.

Les faits ont eu lieu à 16h30, à la sortie de l'école. Un policier municipal a été percuté, lundi 15 avril, à Schiltigheim (Bas-Rhin), par un mineur de 17 ans, lors d'un rodéo urbain avec une moto cross noire. La garde à vue du jeune homme, "mineur d'un peu plus de 17 ans et inconnu de nos services", a été prolongée, mardi, a annoncé le parquet de Strasbourg. "Il devra notamment s'expliquer sur le rodéo, le refus d'obtempérer et les violences commises sur le policier municipal", précise le parquet.

Alors qu'une équipe de quatre policiers municipaux "se trouvait en sécurisation" devant un groupe scolaire, une moto cross noire a surgi "moteur vrombissant", écrit la procureure de la République, Yolande Renzi. Au volant du deux-roues, un "pilote vêtu de noir et casqué" a ensuite accéléré et levé la roue avant de son véhicule, "malgré le flux de circulation alors dense et la présence devant l'école de nombreux parents et enfants", poursuit Yolande Renzi.

En dépit de plusieurs "injonctions de s'arrêter", le jeune conducteur a pris la fuite, avant de perdre le contrôle de son engin. L'adolescent a été rapidement interpellé, ajoute la procureure, qui précise que les investigations, confiées au commissariat de Strasbourg, se poursuivent "afin de déterminer les circonstances exactes dans lesquelles les faits se sont déroulés". Le policier municipal a été blessé alors qu'il tentait de l'intercepter. Il a été touché aux genoux et a été hospitalisé, a appris franceinfo de source policière.