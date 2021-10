Lyon : des policiers pris pour cible par des tirs sur un point de deal, le RAID intervient en renfort

A Lyon, des policiers ont été pris pour cible par des tirs alors "qu'ils patrouillaient autour d'un point de deal" dans le quartier de la Duchère, rapporte ce lundi soir France 3 Auvergne Rhône-Alpes. Il n'y a eu aucun blessé. Un périmètre de sécurité a été mis en place, indiquait la préfecture de la région Auvergne-Rhône-Alpes sur son compte Twitter vers 21 heures.

Une opération de police est en cours à #Lyon, dans le quartier de la Duchère. Aucun blessé n’est à déplorer. Un périmètre de sécurité est mis en place par @PoliceNat69. Ne perturbez pas l’action des forces de l’ordre. pic.twitter.com/DkbxRy8URM — Préfet de région Auvergne-Rhône-Alpes et du Rhône (@prefetrhone) October 25, 2021

"Un ou plusieurs individus ont tiré délibérément sur des policiers nationaux", a précisé Pascal Mailhos, le préfet de la région Auvergne Rhône-Alpes, lors un point presse. "Aucun n'est blessé mais c'est un acte extrêmement grave. On est dans un lieu de deal très fort et incontestablement, c'est en lien avec des actions qui ont lieu ces derniers jours. Les actions que nous menons pour piloner les lieux de deal, comme le souhaitent le ministre de l'Intérieur et le gouvernement, produisent des effets et incontestablement il y a des réactions, qui sont graves".

Selon France 3, la procureure adjointe de Lyon a annoncé l'ouverture d'une enquête pour "tentative d'homicide sur personne dépositaire de l'autorité publique". La police judiciaire est saisie. Le ou les tireurs sont toujours activement recherchés peu avant minuit.