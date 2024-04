Le gouvernement lance un "Beauvau des polices municipales" pour moderniser et mieux définir le métier

À quoi ressemblera la police municipale de demain ? Pour mener la réflexion et annoncer de nouveaux moyens et prérogatives aux 28 000 policiers municipaux de France, le gouvernement lance vendredi 5 mai un "Beauvau des polices municipales" place Vendôme, au ministère de la Justice. Au-delà des considérations salariales, un sujet sensible sera très certainement abordé : faire de ces policiers municipaux des officiers de police judiciaire (OPJ).

Cela signifie faire de ces policiers municipaux des agents autorisés notamment à conduire des gardes à vue. L'État y pense et c'est aussi une revendication de certains maires de grandes villes. Mais ce n'est pas ce que souhaitent les policiers municipaux. "Ça ne correspond pas à nos attentes, explique Fabien Golfier, secrétaire national de la fédération autonome de la fonction publique territoriale. Il faut quand même se rappeler qu'un officier de police judiciaire a vocation, notamment les enquêtes par exemple, à auditionner. Ça ne rentre pas dans nos compétences actuelles. On ne cherche surtout pas à évoluer dans ce sens-là."

Des missions encore mal définies ?

Les policiers municipaux préfèrent que ce Beauvau des polices municipales serve à mettre l'accent sur leurs missions actuelles. Ils estiment qu'elles sont trop floues et veulent que cette rencontre puisse permettre de réfléchir à une doctrine d'emploi de la police municipale. "On a un champ de mission qui s'est élargie énormément au fil des années, peut-être trop, parfois même trop rapidement, explique Fabien Golfier. Ce n'est pas toujours très lisible non plus par le grand public et cette doctrine d'emploi permettrait de figer sur un instant T, qu'est-ce qu'un policier municipal. Ils sont détenteurs de l'autorité publique et leurs missions sont très cadrées."

Cette consultation permettra aussi aux agents de porter des revendications sur leur régime indemnitaire et leurs retraites. Quatre autres rendez-vous du même type sont annoncés, ils auront lieu en région dans les prochains mois.