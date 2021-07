Isère : trois individus condamnés à 12 à 24 mois de prison ferme pour avoir tendu une embuscade à des policiers

Le tribunal correctionnel de Bourgoin-Jallieu a condamné trois individus à des peines de 12 à 24 mois de prison ferme pour avoir tendu une embuscade à des policiers le soir du 1er juillet, dans l'hypercentre de la ville iséroise, indique France Bleu Isère lundi 5 juillet.

Ce 1er juillet, des photos de policiers ont été placardées dans le quartier Saint-Michel dans l'après-midi. Des agents décident de décrocher des photos des murs mais ont été invectivés. Plus tard, vers 22 heures, au même endroit, des policiers ont été pris pour cible et visés par des tirs de mortiers.

Un dossier "incomplet" selon l'avocate des trois prévenus

Si l'un des prévenus reconnaît avoir récupéré des photos des fonctionnaires sur les réseaux sociaux, il dit l'avoir fait uniquement pour "rigoler" et non pour les cibler. Un autre nie être l'auteur d'un tir de mortier alors que des images le montre en train de lancer un mortier en l'air. Le dernier réfute toutes les accusations. Leur avocate estime que le dossier est incomplet, qu'il manque des prévenus, et va faire appel de ces condamnations.