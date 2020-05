"Ils n'ont pas été dignes de leur uniforme" : prison ferme pour des policiers après des violences lors d'une intervention à Marseille

Les trois CRS ont été reconnus coupables d'enlèvement et séquestration, de violences volontaires et de faux. Le plus gradé est condamné à quatre ans de prison ferme.

Contrôle de police à Marseille le 19 mars 2020 (illustration) (GERARD JULIEN / AFP)