Hauts-de-Seine : cinq hommes mis en examen pour des dizaines de cambriolages à l'acide nitrique

C’est un gang de cambrioleurs peu commun que la police pense avoir arrêté, il y a quelques jours dans les Hauts-de-Seine. Cinq hommes ont été mis en examen. Ils sont soupçonnés de plus de 70 cambriolages avec un mode opératoire inédit : ils utilisent de l'acide nitrique.

"Le gang des cambrioleurs à l'acide." C'est le nom donné à ces cinq hommes, arrêtés il y a quelques jours dans les Hauts-de-Seine et mis en examen, mercredi 16 août. Les enquêteurs les soupçonnent d'avoir commis plus de 70 cambriolages, avec un mode opératoire assez inédit. Plutôt qu'un pied de biche, ils s'attaquaient aux serrures avec des seringues remplies d'acide.

Ils ont commencé à sévir l’été dernier, principalement dans des résidences cossues de l’Ouest parisien, vides de leurs habitants pendant les vacances. Puis se sont volatilisés, avant que de nouveaux cambriolages de ce genre soient signalés à nouveau en Seine-Saint-Denis, il y a dix jours.

Un mode opératoire très silencieux

"En injectant avec la seringue le produit qu'on a identifié comme de l'acide nitrique, ça permet d'éviter d'ouvrir la porte sans faire aucun bruit, de la refermer sans faire aucun bruit, détaille la commissaire divisionnaire Fanélie Raverot, cheffe de la sûreté territoriale des Hauts-de-Seine. Cela leur permet d'œuvrer dans l'appartement qu'ils visent de façon très tranquille parce que personne ne les a entendus auparavant."

"L'objectif principal, c'est d'abord le silence et la rapidité puisque l'acide fait fondre extrêmement rapidement la serrure. On peut estimer qu'en cinq ou dix minutes, c'était réglé." Fanélie Raverot, commissaire divisionnaire et cheffe de la sûreté territoriale des Hauts-de-Seine à franceinfo





Après les signalements d'il y a dix jours, les policiers ont eu immédiatement la conviction que l’équipe qui opérait il y a un an était revenue. Alors, ils l’ont surveillée nuit et jour et l’ont arrêtée, en flagrant délit, à Saint-Cloud. Des seringues et des bijoux ont été retrouvés sur eux. L’un des suspects avait un bout de doigt brûlé, sans doute de l’acide. Les hommes sont cinq Géorgiens, désormais mis en examen. Ils sont soupçonnés d'avoir aussi frappé en Allemagne, en Autriche et en Belgique.