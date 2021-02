Affaire Yuriy : un mois après le drame, de nouvelles révélations

Un mois après la violente agression de Yuriy, 14 ans, filmée par une caméra de surveillance, les enquêteurs de la police judiciaire ont reconstitué le contexte de cette tentative d’assassinat. Ils décrivent une histoire de vengeance entre deux bandes rivales, l’une du plateau de Vanves, dans le sud de Paris, l’autre de Beaugrenelle, dans le 15e arrondissement de Paris. Une guerre de territoire alimentée sur les réseaux sociaux.



Une expédition punitive

Un adolescent de 13 ans de Vanves se serait aventuré sur les terres adverses. Son agression est filmée et diffusée. À Vanves, 13 jeunes organisent une expédition punitive le 15 janvier. Ils sont armés. L’agression de Yuriy est d’une violence extrême et deux témoins lui viennent en aide. "Il gémissait, il s’est mis à insulter ses assaillants et parlait de Vanves. Il nous a aussi demandé de sortir de sa poche un tournevis", rapporte un témoin. Après deux semaines d’enquête, la police arrête les suspects âgés de 13 à 15 ans. Devant les enquêteurs, ils semblent regretter.

Le JT

