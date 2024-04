Criminalité organisée : la France, pays d'origine et cible des trafiquants de drogue, d'après l'étude d'Europol

L'agence de police européenne a dévoilé un premier bilan global du crime organisé où les gangs les plus menaçants du continent sont cartographiés. La France y apparaît surtout pour héberger des criminels et accueillir des activités liées au trafic de drogue.

Cette vaste étude réalisée par Europol est une première. Elle détaille les activités des groupes criminels européens les plus dangereux, ainsi que leur organisation et leur mode d'action. "Nous possédons désormais une image inédite de réseaux actifs et dangereux qui menacent la sécurité intérieure de l’Union", a affirmé Catherine de Bolle, la cheffe de l'agence européenne de police, en présentant le rapport à Bruxelles vendredi 5 avril.

Plus de 800 réseaux criminels considérés comme les plus dangereux ont été recensés. Cela représente 25 000 suspects et 112 nationalités différentes. "C'est un environnement international", a déclaré la patronne d'Europol. Ces gangs "sont agiles, sans frontières et destructeurs. […] Aucun État membre n'est à l'abri", a-t-elle ajouté.

D'après ce rapport, près de la moitié des groupes criminels européens est impliquée dans le trafic de drogue. Et une grande majorité des groupes (86%) infiltre des activités légales pour camoufler ces trafics. Bien qu'aucun groupe ne soit nommé, les mafias italienne ou albanaise sont reconnaissables à leur poids et à leurs activités tentaculaires. Concernant la France, les réseaux criminels purement français ne sont pas les plus nombreux en Europe, néanmoins ils sont surtout impliqués dans le trafic de drogue. L'Hexagone est aussi la cible de nombreuses activités criminelles venues d'autres pays.

Les Français surtout impliqués dans le trafic de drogue

Les réseaux criminels composés majoritairement de Français sont très actifs dans le trafic de drogue, en particulier de cocaïne et de cannabis, selon le rapport d'Europol. On retrouve aussi des Français impliqués dans les escroqueries, le racket et le trafic d'êtres humains. Ces criminels agissent en France mais aussi dans une quinzaine de pays.

La France, cible du trafic de drogue et de vols

Des réseaux criminels venus d'autres pays européens, voire extra-européens, agissent en France. Les plus actifs sont ceux qui font du trafic de drogue. La France n'est pas le seul pays concerné, il y a aussi la Belgique, l'Allemagne, les Pays-Bas, l'Espagne… D'après l'étude d'Europol, le trafic de drogue dans l'Hexagone est surtout orchestré par des criminels albanais, originaires des Balkans, ressortissants des pays baltes mais aussi, en dehors de l'Europe, de Turquie et du Maroc.

La France subit aussi des cambriolages, des vols de véhicules et de la traite d'êtres humains. Ces crimes sont surtout réalisés par des réseaux roumains. Le pays est aussi la cible de réseaux criminels pour de l'exploitation sexuelle, des crimes environnementaux et de la contrefaçon.

Une menace transfrontalière

Cette cartographie publiée par Europol est un "message adressé aux réseaux criminels, qui est : 'Vous ne pouvez plus vous cacher'", d'après la cheffe de l'agence européenne de police. Mais le commissaire européen à la Justice, Didier Reynders, a pour sa part souligné que ces gangs représentent "une menace omniprésente" qui n'épargne pas, selon lui, le Parquet européen créé il y a deux ans pour justement lutter contre la criminalité transfrontalière dans l'Union européenne.