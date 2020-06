Bourg-en-Bresse : deux policiers escaladent une grue de plus de 25 mètres de haut pour secourir un homme qui tentait de se suicider

"Il ne voulait rien entendre, il restait avec ses idées noires et ne voulait pas nous suivre", raconte le brigadier, qui est parvenu à faire rentrer l'homme dans la structure de la grue.

Deux policiers de Bourg-en-Bresse (Ain) n’ont pas hésité, dans la soirée du mercredi 3 juin, à escalader une grue de chantier de plus de 25 mètres de haut pour aller secourir un homme d’une trentaine d’années qui tentait de se suicider, a appris franceinfo de sources concordantes, jeudi 4 juin. L'intervention, particulièrement risquée et périlleuse, s’est bien terminée. De retour sur la terre ferme, l'homme a été admis au centre psychothérapeutique de l’Ain, pour y recevoir des soins.

Suspendu par le bout du crâne

Il est 21h10, mercredi soir, quand Sadi G. entend l’alerte sur la radio de sa voiture de patrouille police-secours. Le gérant d’un fast-food vient de voir un homme escalader l’imposante grue de chantier à proximité du collège privé Saint-Pierre, dans le centre-ville. L’homme tente de se pendre avec une corde depuis la flèche de la structure. Arrivés sur les lieux, il faut quelques instants aux policiers pour localiser l’homme, qui s’est jeté dans le vide, mais qui est toujours retenu par la corde. "Il était pendu dans le vide, à environ 20 mètres de hauteur", raconte Sadi G. à franceinfo. Le gardien de la paix n’hésite pas une seconde et monte par l’échelle de service. Quand il arrive à la hauteur de l’homme suspendu, il remarque que ce dernier est en train d’essayer de défaire le noeud qui le maintient encore en vie. Il est alors suspendu par le bout du crâne.

Il a fallu beaucoup discuter pour le convaincre de descendreSadi G, policier

Le policier parvient à lui attraper les pieds, et obtient rapidement l’assistance d’un deuxième agent, Stéphane C., qui vient d’arriver sur les lieux avec la BAC (brigade anti-criminalité) de nuit. Lui aussi grimpe sans hésiter et ceinture l’homme suicidaire pour éviter qu’il ne chute. Les policiers tentent de le raisonner. "Mais il ne voulait rien entendre, il restait avec ses idées noires et ne voulait pas nous suivre", raconte le brigadier, qui parvient à le faire rentrer dans la structure de la grue. L’homme, en proie à des problèmes personnels et financiers, ne voit pas d’autre issue que le suicide.

Secouru, il menace de se jeter dans le vide

"On a cherché à le garder en vie, et à ce que tout le monde reste en vie", racontent les policiers, qui effectuent cette intervention sans dispositif de sécurité. Ils devront d’ailleurs menotter l’homme à la grue, une fois redescendus au deuxième pallier, en attendant l’arrivée des pompiers, car celui-ci menace toujours de se jeter dans le vide. L’homme est finalement ramené sur la terre ferme et pris en charge par les secours. Pour les deux policiers, cette intervention héroïque à plus de 20 mètres était une première.

On en a reparlé avec mon collègue, on est vraiment content que ça se soit bien passé et qu’il y ait eu une fin heureuse.Stéphane C, policier

"Sur le coup, on a pas eu le temps de réfléchir, raconte Sadi G., le premier policier à avoir escaladé la grue. Je n’ai pas cherché à comprendre le pourquoi du comment, je voulais juste pas qu’il le fasse, je voulais pas qu’il se jette dans le vide. Mais une fois redescendu, en regardant en haut, on se dit qu’on a pris des risques!". Son collègue de la BAC, Stéphane C., garde quant à lui le souvenir d'une intervention "marquante, peu commune, et éprouvante".