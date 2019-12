Procès des policiers brûlés à Viry-Châtillon : des peines de 10 à 20 ans de prison prononcées par le tribunal d'Évry

Le 8 octobre 2016, une vingtaine de jeunes avaient attaqué des policiers au cocktail Molotov. Treize comparaissaient devant la cour d'assise de l'Essonne. Huit ont été condamnés, cinq acquittés.

La cour d'assises de l'Essonne a prononcé mercredi 4 décembre soir des peines de 10 à 20 ans de réclusion criminelle pour huit des treize personnes accusées dans le procès de l'affaire des policiers grièvement brûlés au cocktail Molotov à Viry-Châtillon (Essonne) en 2016, a constaté la journaliste de franceinfo présente sur place. Les cinq autres accusés ont été acquittés.

Une centaine de policiers en soutien

À la cour d'assises de l'Essonne, à Évry, une centaine de policiers sont venus soutenir leurs quatre collègues, à l'annonce du verdict, a constaté franceinfo.

Une justice "pas à la hauteur", a jugé sur Twitter, Linda Kebbab, déléguée nationale du syndicat Unité SGP-Police, qui s'est portée partie civile au procès. Les accusés auraient dû être condamnés à perpétuité pour avoir tenté de "brûler vivants des humains", selon la policière.

Message incompréhensible pour tous les policiers. Lorsqu’on tente de tuer un policier c’est normalement réclusion à perpétuité. Aujourd’hui la justice a condamné entre 10 et 20 ans des personnes qui ont tenté de brûler vivants des humains. Pas à la hauteur. #ViryChatillon — Linda Kebbab (@LindaKebbab) December 4, 2019

Des peines de 20 à 30 ans de prison avaient été requises contre les 13 jeunes, âgés de 19 à 24 ans, jugés par la cour d'assises de l'Essonne pour tentative de meurtre sur personnes dépositaires de l'autorité publique. Le procès s'est déroulé depuis le 15 octobre sous haute protection policière, à huis clos, trois des accusés étant mineurs au moment des faits en 2016.

Le 8 octobre 2016, deux voitures de police stationnées à proximité du quartier de la Grande Borne, considérée comme l'une des cités les plus sensibles d'Île-de-France, ont été prises d'assaut par une vingtaine de jeunes. En quelques secondes, ils étaient parvenus à briser les vitres et à jeter des cocktails Molotov dans l'habitacle. Dans la première voiture, les deux sièges avant ont pris feu. Un adjoint de sécurité, aujourd'hui 31 ans, et une gardienne de la paix, 42 ans, ont été gravement brûlés. Dans la seconde, deux autres avaient été blessés par des jets de pierre.