DIRECT. Attaque à la préfecture de police : Castaner "souhaite que toute alerte" sur la radicalisation d'un agent fasse "l'objet d'un signalement automatique"

: Sur France Inter, Christophe Castaner reconnaît un "dysfonctionnement d'Etat" mais pas un "scandale d'Etat".

: "Ma démission n'est pas le sujet", s'agace Christophe Castaner.

: "J'ai parlé sur les éléments du dossier, la vérité connue. Dans le dossier, il n'y avait aucune trace, aucun signalement. Ensuite, il y a l'instruction judiciaire."



Christophe Castaner revient sur ses premières déclarations quelques heures après la tuerie à la préfecture de Paris.



: "Pour le moment rien n'indique qu'il s'agit d'un système organisé."



Christophe Castaner reconnaît ne pas savoir, pour le moment, si des informations sensibles ont peut-être été transmises par Mickaël Harpon.



: "Les signaux d'alertes auraient dû déclencher un examen en profondeur."



Le ministre de l'Intérieur souhaite que toute alerte fasse désormais l'objet d'un signalement automatique.



: "La première faille, c'est qu'il n'y a pas eu de signalement. Nous devons resserrer la tamis."



Le ministre de l'Intérieur est l'invité de France Inter ce matin après les dernières révélations sur Mickaël Harpon et sur les signes éventuels de sa radicalisation islamiste.

: "Le problème", explique un membre du cabinet de Christophe Castaner, "ce n’est pas au moment de l'embauche, là les procédures sont efficaces, personne ne passe à travers les mailles du filet, mais c'est au cours de la carrière des personnels qu'il faudra améliorer les contrôles".

: Le ministère de l'Intérieur a compulsé toutes les données dont il dispose et a relevé que, depuis 2015, une vingtaine de personnes ont été mises à l'écart de la police pour cause de radicalisation, selon les informations recueillies par franceinfo.

: "C'est le point le plus grave parce qu'il est donc chargé de la maintenance informatique. Chargé de la maintenance informatique, ça veut dire concrètement que vous allez sur les disques durs, sur les logiciels et que vous pouvez prendre connaissance. (...) Vous avez des noms et des adresses de nos agents. Vous imaginez dans quel effroi nous sommes d'imaginer que peut-être des informations de cette sensibilité ont été transmises", a souligné Christian Cambon.

: Invité de franceinfo, le président de la délégation parlementaire au renseignement, le républicain Christian Cambon, a expliqué que l'habilitation secret défense de l'assaillant était "le point le plus grave".

: "On a peut-être voulu ne pas faire de vague."



Selon le sénateur, qui doit mener les auditions après l'attaque à la préfecture de Paris, il y a eu, sans doute,"un affaissement de la vigilance" après les dernières révélations sur Mickaël Harpon et sur les signes éventuels de sa radicalisation islamiste.

: "Au titre de la présidence de la délégation, je n'ai pas à demander cette démission."



Le président de la délégation parlementaire au renseignement est en ce moment sur franceinfo et était interrogé sur la situation du ministre de l'Intérieur.

