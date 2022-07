Ain : un forcené abattu par le GIGN

Le GIGN a abattu ce mercredi à la mi-journée un homme retranché dans une maison à Douvres, dans l'Ain, a appris franceinfo auprès de la gendarmerie.

Les gendarmes ont été alertés mardi soir, vers 23h30 et ont tenté de dialoguer avec le forcené jusqu'à l'arrivé sur place du GIGN de Dijon mercredi matin, peu avant 7 heures du matin. Une longue négociation s'est déroulée jusqu'à la fin de matinée. L'individu a été neutralisé à la mi-journée.

Selon le maire de la commune, joint par franceinfo, le forcené était âgé de 22 ans. Il s'en est pris à une famille recomposée de cinq personnes, un couple et trois enfants dont deux filles de 17 et 15 ans et un garçon de 5 ans. Le forcené lui-même était le fils issu d'une premier union du père de cette famille résidant à Douvres depuis juillet 2021. Il ne résidait pas avec eux.