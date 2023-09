Affaire Pierre Palmade : "Je ne suis plus son amie, et fin de l'histoire", confie Muriel Robin

Muriel Robin s'est confiée lundi sur franceinfo au sujet de sa relation avec Pierre Palmade, près de sept mois après l'accident de la circulation provoqué par le comédien en Seine-et-Marne.

Interrogée sur l'amitié qui la liait à Pierre Palmade, Muriel Robin l'assure : "J'étais l'amie de Pierre Palmade. Je me suis toujours posé la question de savoir s'il était le mien. J'ai la réponse aujourd'hui." La comédienne explique avoir "vu et entendu des choses qui ne sont pas du tout en faveur de Pierre Palmade" depuis l'accident.

"J'ai aimé pour deux, il me semble", avoue-t-elle. "Quand on se réveille et qu'on se rend compte de cela, on passe quelques mauvaises nuits." Muriel Robin souligne qu'elle "pense souvent aux victimes" de l'accident du mois de février, "à cette maman qui a perdu" son enfant. "Je pense plus à eux qu'à la personne dont vous parlez", assure l'actrice.

"La vie fait qu'on a des trahisons. On a moins d'amis. On a peur de s'attacher." Muriel Robin à franceinfo

Sur l'amitié, Muriel Robin estime que sa rupture avec Pierre Palmade, "c'est une piqûre de rappel assez costaude", concède la comédienne. "Si toutefois on a un potentiel d'amour à donner, j'en donnais beaucoup à Pierre Palmade. Donc il ira ailleurs. Et c'est bien pour l'ailleurs", ajoute Muriel Robin.

Pierre Palmade est mis en examen pour homicide involontaire et blessures involontaires, après le grave accident de la route survenu le vendredi 10 février en Seine-et-Marne. Outre le comédien, l'accident a fait trois blessés graves : un homme de 38 ans, son fils de 6 ans et sa belle-sœur de 27 ans, qui a perdu après la collision le bébé qu'elle attendait. Lors de l'accident, le comédien a été testé positif à la cocaïne.