Périgueux : foie gras, bières, saucisson de canard, deux voleurs s'offrent un festin nocturne de plusieurs centaines d'euros dans une épicerie fine

"Ils ont très bon goût", déplore dimanche 29 août sur France Bleu Périgord la propriétaire des Jardins de Lily, sous la halle du Coderc, à Périgueux. Christelle rit jaune lorsqu'elle regarde les images de vidéosurveillance. Peu après 3h du matin, dans la nuit de samedi à dimanche, deux "fins gourmets", des voleurs, se sont introduits dans son épicerie fine, et se sont offerts un banquet qu'elle estime entre 500 et 1 000 euros. La propriétaire a déposé plainte.

Pendant 28 minutes précisément, sur les images de vidéosurveillance que France Bleu a pu consulter, les deux jeunes hommes se sont régalés avec du foie gras, et beaucoup de produits locaux. Les deux jeunes hommes ont pris le temps d'accompagner leur repas de boissons et sont repartis avec deux gros sacs remplis de foies gras, de bières, de saucissons de canard et de bouteilles d'alcool.

Dimanche matin, la propriétaire a remarqué que les housses des vitrines avaient bougé et que les cartes de visites n'étaient plus à leur place, avant de consulter les enregistrements de ses deux caméras de surveillance. Les policiers se sont rendus sur place pour relever les empreintes, les indices et visionner les images sur lesquels les deux voleurs sont parfaitement identifiables, selon France Bleu.