Maine-et-Loire : 477 écoliers de plusieurs écoles maternelles entendus dans une enquête sur des soupçons d’attouchements sexuels

Près de 477 écoliers de plusieurs écoles maternelles près d’Angers, dans le Maine-et-Loire, ont été ou vont être entendus dans le cadre d'une enquête portant sur des soupçons d’attouchements sexuels de la part d'un jeune homme qui a effectué des stages entre 2013 et 2015, a appris franceinfo lundi 29 octobre de source judiciaire.

400 élèves ont déjà été reçus par les gendarmes. 77 doivent encore être entendus d’ici la fin de la semaine, dans le cadre "d’entretiens" préparés et rédigés par un psychologue. Les 477 enfants ont été en contact de 2013 à 2015 avec le jeune homme de 24 ans lors de stages dans le cadre d’un CAP petite enfance.

Il s’agit surtout d’une "opération de vérification pour rassurer les parents, c’est l’application du principe de précaution face à un pédophile présumé", a indiqué une source proche du dossier à franceinfo. Cette source n’a pas précisé le nombre potentiel de victimes, mais selon elle, "les proportions sont faibles".

Ce dernier a été placé en détention provisoire en février dernier et mis en examen pour "viol" et "agression sexuelle" sur deux de ses jeunes neveux. Un signalement avait été effectué via la plateforme Pharos, après la diffusion en ligne d’images pédopornographiques.