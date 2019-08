Pas-de-Calais : un maire reloge tous les habitants d'une tour HLM à cause de la délinquance

"Les risques d'avoir à déplorer des blessés et même des décès sont trop élevés pour laisser perdurer cette situation", se justifie le maire d'Avion.

Une mesure pour "garantir la sécurité publique ainsi que la sécurité des locataires". Le maire PCF d'Avion (Pas-de-Calais), Jean-Marc Tellier, a pris un arrêté vendredi 23 août afin de reloger les 40 locataires d'une tour HLM, en raison "de la persistance de désordres qui durent maintenant depuis plus de trois mois", a indiqué l'édile à l'AFP, confirmant une information de La Voix du Nord.

"Les trois derniers incendies ont gravement menacé la sécurité des personnes et des biens", ajoute l'arrêté, qui précise que vendredi "un important incendie s'est de nouveau déclaré dans l'immeuble, mobilisant une fois encore de nombreux moyens de secours". A ce jour, "nous n'avons eu à déplorer que d'importants dégâts matériels, mais les risques d'avoir à déplorer des blessés et même des décès sont trop élevés pour laisser perdurer cette situation".

Relogés dans un délai de trente jours

Ainsi, "dans un délai de trente jours, tous les locataires devront être relogés par l'ensemble des bailleurs sociaux et associations oeuvrant pour le logement et intervenant sur le territoire de la commune". En attendant l'évacuation, le bailleur social, "Pas-de-Calais habitat", a été tenu de prendre des mesures, notamment celle "d'assurer un gardiennage permanent avec contrôle et limitation des accès".

Après l'incendie vendredi, "les habitants de la tour étaient terrorisés, donc aujourd'hui, beaucoup sont soulagés de pouvoir déménager, mais pour certains, qui habitent là depuis 40 ans, c'est sûr, faut avaler la pilule... on ne peut pas dire qu'ils soient contents, ils sont en colère après ce qu'ils ont vécu", a déclaré le maire à l'AFP. "Il y a des multiples projets possibles pour l'avenir de cette tour", mais "il n'y aura plus de logements", a-t-il précisé à propos de cet immeuble qui compte 72 logements au total répartis sur 12 étages.

L'arrêté de relogement pris par le maire d'Avion, "est une décision courageuse et difficile, car elle bouleverse le quotidien d'habitants en situation d'extrême fragilité sociale", mais elle est "justifiée par la nécessité de protéger les locataires de la résidence", a estimé de son côté le bailleur social "Pas-de-Calais habitat" dans un communiqué.