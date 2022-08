Paris : un homme en garde à vue après un casse à la voiture-bélier dans une boutique Valentino

Un homme de 24 ans est en garde à vue mardi 16 août au matin après un casse à la voiture-bélier dans une boutique Valentino du huitième arrondissement de Paris, a appris franceinfo de sources concordantes.

L’homme est soupçonné d’avoir foncé à plusieurs reprises contre les portes du magasin de luxe vers 2 heures du matin dans la nuit de lundi à mardi, a raconté une source policière à franceinfo. Il a réussi à s’emparer de plusieurs articles avant de prendre la fuite dans sa voiture.

Le suspect a sauté dans la Seine pour échapper à la police

Les policiers l’ont repéré non loin de là, vers la place de l’Opéra. Le suspect a continué à avancer et a abandonné son véhicule sur la place de la Concorde. Il a alors volontairement sauté dans la Seine, selon cette même source. Mais il a rapidement été repêché par la brigade fluviale, interpellé et placé en garde à vue. Il est légèrement blessé.

Le parquet de Paris a ouvert une enquête pour "vol aggravé" et "refus d'obtempérer", a-t-il indiqué à franceinfo. La 1ère DPJ est saisie. Les enquêteurs estiment pour l'instant que le butin a été retrouvé intégralement, selon une source proche du dossier, mais la boutique doit encore faire la liste de ce qui lui a été dérobé. Le préjudice du vol est encore en cours d'évaluation.